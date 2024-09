Anno di prova docenti neoassunti | 180 giorni di servizio e 120 di attività didattiche per superarlo

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 26 settembre 2024) Parte l'die formazione per i2023/24 o che, assunti negli anni precedenti, hrinviato l'adempimento per motivi previsti dalla normativa, Uno dei paletti da considerare sono il numero didirichieste. Il calcolo per icon contratto di lavoro part-time. L'articolodi: 180die 120 diper