Alimentazione cardiopatia scheletro | tavola rotonda sulle patologie dei giovani

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ferrara è nuovamente al centro dell'interesse nazionale per un congresso di alto profilo. In occasione del 20esimo anno dalla fondazione, l'Associazione Medici Italiani Volley ha scelto ancora la città estense per organizzare l'iniziativa ‘L'approccio multidisciplinare nella gestione delle