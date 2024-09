Al via al Cap10100 il festival Femminista La postura del consenso

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il corpo femminile inteso come territorio, come spazio di lotta, autodeterminazione e libertà delle donne e delle minoranze di genere sarà il fulcro della V edizione del“Ladel”, in programma da venerdì 27 a domenica 29 settembre al. Organizzato e