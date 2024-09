Adi24 compie un anno di attività diecimila le persone prese in carico in tutta la Sicilia

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’assistenza domiciliare integrata è cruciale per garantire una qualità di vita dignitosa alleche necessitano di cure continuative ma che preferiscono, o sono costrette, a restare a casa. In Italia è un aspetto da potenziare, ci sono fondi del Pnrr destinati a esso, e ancor più in