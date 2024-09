A Monza l’Enoteca Meregalli si veste con le opere degli studenti del liceo artistico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 26 settembre 2024) C’è chi si è ispirato alle storiche pubblicità del Campari, chi alle insegne dei pub di una volta, tutti si sono lasciati guidare dal legame che unisce indissolubilmente il mondo del bere e del vino a quello dell’arte. Glidelstatale della Villa Reale di“Nanni Valentini” hanno messo in gioco le loro competenza e le loro capacità per rinnovare il volto deldi. I ragazzi del quarto e quinto anno si sono sfidati presentando la loro idea di illustrazione legata al mondo del vino: i progetti sono stati attentamente vagliati e valutati, e quelli più idonei sono stati realizzati. Dieci, divisi in cinque coppie, hanno avuto quindi a disposizione una speciale tela, le pareti del, che hanno decorato con nuovi disegni, in un’esplosione di forme e di colori.