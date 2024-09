30 000 aborti spacciati per contraccezione

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 26 settembre 2024) Le pillole d’emergenza ellaOne e Norlevo non evitano la fecondazione bensì, nell’80% dei casi, impediscono l’impianto dell’embrione (già formato). Bruno Mozzanega, presidente di Sipre: «Si fa credere alle donne che non concepiranno: non è vero».