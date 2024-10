25 Settembre 2024 – Proposta di destituzione Macron a breve in Aula

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ladi risoluzione volta ad avviare una procedura per ladel presidente francese Emmanuelsarà esaminata il 2 ottobre in Commissione di Legge. Lo ha annunciato mercoledì in un comunicato il relatore del testo, il deputato (ecologista) Jeremie Iordanoff. Il ministero della Sanità libanese ha annunciato che nella giornata 72 persone sono state uccise e altre 392 ferite negli attacchi aerei dell’Idf in tutto il Libano. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato un prestito diretto di 920 milioni di dollari alla Romania nell’ambito del programma di Finanziamento militare estero (Fmf), destinato a potenziare la modernizzazione militare del paese e a rafforzare il fianco orientale della Nato.