Zelensky all' Onu | Vogliamo pace vera non accordo imposto

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2024 "L'Ucraina non cederà mai a quello che tutti riconoscono come un brutale passato coloniale, è una cosa che non può essere più imposta a nessuno oggi, men che meno all'Ucraina". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, parlando all'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. "Voglio unaper il mio popolo e unagiusta. È per questo che chiedo il vostro sostegno", ha aggiunto, "non dobbiamo permettere che ci sia una quarta, quinta fase di questa guerra russa epoter dire chiaramente che la guerra è finita". UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev