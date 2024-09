VIDEO | Una distesa di amianto a due passi dal Policlinico le ruspe cancellano le baracche di via Catanoso

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Unadia duedale a ridosso di un torrente. Viaper decenni è stata uno dei simboli dell'emergenza abitativa, una piaga per l'intera città troppo spesso ignorata. Ma adesso il rombo della ruspa apre un nuovo ciclo per quella zona che per decenni ha