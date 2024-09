VIDEO | Derby bloccato in auto tra i tifosi incappucciati in fuga

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Brutta avventura per unmobilista, che nel primo pomeriggio di mercoledì 25 settembre 2024, giorno deldi Coppa Italia Genoa-Sampdoria, si è trovato a transitare in via Moresco, poco distante dallo stadio.Genoa-Samp, scontri intorno allo stadio e strade chiuse