Viaggio nell’intelligenza in compagnia di tre Nobel

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Unalla scoperta delle infinite sfaccettature dell’intelligenza: da quella umana a quella artificiale, dall’intelligenza dei sistemi biologici, frutto di milioni di anni di evoluzione, alla logica e alla matematica sottese alla complessità dell’universo. Torna a Bergamo dal 27 settembre al 13 ottobre BergamoScienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, giunto alla XXII edizione, organizzato dall’Associazione omonima. In programma 17 giornate animate dalla presenza di tre premie da scienziati di fama internazionale, conferenze, spettacoli, concerti e laboratori - tutti gratuiti - che trasformeranno il capoluogo orobico in una meta imperdibile per una platea di curiosi e appassionati sempre più vasta. Un evento speciale anticipa la XXII edizione della rassegna.