Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 17 | 15

(Di mercoledì 25 settembre 2024)DEL 25 SETTEMBREORE 17.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLE AUTOSTRADE SULL’A1 FIRENZE-IN AUMENTO IL TRAFFICO TRA FABRO E CHIUSI IN DIREZIONE FIRENZE CAUSA LAVORI. ORA I CHILOMETRI DI CODA SONO DIVENTATI TRE SEMPRE IN A1 MA TRAE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE PER UN VEICOLO IN PANNE TRA LO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ANAGNINA ED APPIA.