Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 10:30 (Di mercoledì 25 settembre 2024) Viabilità DEL 25 SETTEMBRE 2024 ORE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 09:4535 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SUL RACCOROD ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA FLAMINIA ALLA PONTINA POI DALL’APPIA ALLA TIBURTINA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI DALLA FLAMINIA ALL’APPIA E DALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO SULLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN VIA RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LUNGHE CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ORA LE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO TRA LA STORTA E VIA MANFREDI, VERSO IL CENTRO Più AVANTI CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA FONTE DELL’AMORE E VIA MONTEMIGNAIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SITUAZIONE INVARIATA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA CODE RISPETTIVAMENTE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, IL METEO ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SU TUTTA LA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTETRE DI ROVESCIO O TEMPORALE PIOGGE CHE PROVOCANO ALLAGAMENTI SULLA SEDE STRADALE RICORDIAMO CHE IN CASO DI PIOGGIA I LIMITI DI VELOCITÀ SONO RIDOTTI A 110 KM/H SULLE AUTOSTRADE E 90 KM/H SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 09:1505 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E VIA AZZARITA LA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI LA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI ANCHE L’APPIA DA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE TUTTO VERSO IL CENTRO SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA FLAMINIA ALLA PONTINA POI DALL’APPIA ALLA NOMENTANA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL’APPIA, POI DALLA LAURENTINA ALLA ROMA-FIUMICINO AUTO IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO DA PONTE GALERIA A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE QUI ANCHE PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO INFINE, IL METEO ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SU TUTTA LA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTETRE DI ROVESCIO O TEMPORALE PIOGGE CHE PROVOCANO ALLAGAMENTI SULLA SEDE STRADALE RICORDIAMO CHE IN CASO DI PIOGGIA I LIMITI DI VELOCITÀ SONO RIDOTTI A 110 KM/H SULLE AUTOSTRADE E 90 KM/H SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 08:45VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROOTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SU TUTTA LA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTETRE DI ROVESCIO O TEMPORALE PIOGGE CHE PROVOCANO ALLAGAMENTI SULLA SEDE STRADALE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA FLAMINIA ALLA PONTINA POI DALL’APPIA ALLA NOMENTANA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL’APPIA, POI DALLA LAURENTINA ALLA ROMA-FIUMICINO AUTO IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO FILE DA PONTE GALERIA A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SI RALLENTA SULLA PONTINA DA VIA DEI RUTULI A VIA LAURENTINA POI CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIEREZIONE EUR LUNGHE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA ROMANI A VIA DI MEZZOCAMMINO, RICORDIAMO CHE LA CORSIA LATARELE DELLA COLOMBO È CHIUSA PER VERIFICHE TECNICHE, IN DIREIZONE ROMA DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA BRASINI INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SU TUTTE LE STRADE LIMITROFE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO TORNATA REGOLARE LA FL3 VITERBO-ROMA, RALLENTATA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 50 MINUTI CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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