Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 09:45 (Di mercoledì 25 settembre 2024) Viabilità DEL 25 SETTEMBRE 2024 ORE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 09:15 DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A Più TARDI Servizio fornito da Astral. 05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E VIA AZZARITA LA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI LA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI ANCHE L’APPIA DA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE TUTTO VERSO IL CENTRO SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO VERSO L’EUR SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA FLAMINIA ALLA PONTINA POI DALL’APPIA ALLA NOMENTANA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL’APPIA, POI DALLA LAURENTINA ALLA ROMA-FIUMICINO AUTO IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO DA PONTE GALERIA A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE QUI ANCHE PER UN INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO INFINE, IL METEO ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SU TUTTA LA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTETRE DI ROVESCIO O TEMPORALE PIOGGE CHE PROVOCANO ALLAGAMENTI SULLA SEDE STRADALE RICORDIAMO CHE IN CASO DI PIOGGIA I LIMITI DI VELOCITÀ SONO RIDOTTI A 110 KM/H SULLE AUTOSTRADE E 90 KM/H SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 08:4535 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROOTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SU TUTTA LA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTETRE DI ROVESCIO O TEMPORALE PIOGGE CHE PROVOCANO ALLAGAMENTI SULLA SEDE STRADALE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA FLAMINIA ALLA PONTINA POI DALL’APPIA ALLA NOMENTANA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL’APPIA, POI DALLA LAURENTINA ALLA ROMA-FIUMICINO AUTO IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO FILE DA PONTE GALERIA A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SI RALLENTA SULLA PONTINA DA VIA DEI RUTULI A VIA LAURENTINA POI CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIEREZIONE EUR LUNGHE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA ROMANI A VIA DI MEZZOCAMMINO, RICORDIAMO CHE LA CORSIA LATARELE DELLA COLOMBO È CHIUSA PER VERIFICHE TECNICHE, IN DIREIZONE ROMA DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA BRASINI INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SU TUTTE LE STRADE LIMITROFE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO TORNATA REGOLARE LA FL3 VITERBO-ROMA, RALLENTATA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 50 MINUTI CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 08:15VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE L’ALLERTA GIALLA DIRAMAZTA DALLA PROOTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SU TUTTA LA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTETRE DI ROVESCIO O TEMPORALE VENIAMO AL TRAFFICO SUL RA CCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA PRENESTINA ALL’APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA TRAFFICO INCOLONNANATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN DIREZIONE ROMA RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ANCHE SULLA FLAMINIA DA COLLE DELLE ROSE A MALBORGHETTO POI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IDEM SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO SCALO A TENUTA SANTA COLOMBA E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI E ANCORA LUNGHE CODE SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA AL RACCORDO ANULARE TUTTO RICORDIAMOIN DIREZIONE ROMA CENTRO SULLA STATALE PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VEROS L’EUR INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO FORTI RITARDI, FINO A 60 MINUTI SULLA FL3 VITERBO ROMA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma