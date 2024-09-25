Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 08:45 (Di mercoledì 25 settembre 2024) Viabilità DEL 25 SETTEMBRE 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 08:15VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE L’ALLERTA GIALLA DIRAMAZTA DALLA PROOTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SU TUTTA LA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTETRE DI ROVESCIO O TEMPORALE VENIAMO AL TRAFFICO SUL RA CCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA PRENESTINA ALL’APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA TRAFFICO INCOLONNANATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN DIREZIONE ROMA RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ANCHE SULLA FLAMINIA DA COLLE DELLE ROSE A MALBORGHETTO POI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IDEM SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO SCALO A TENUTA SANTA COLOMBA E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI E ANCORA LUNGHE CODE SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA AL RACCORDO ANULARE TUTTO RICORDIAMOIN DIREZIONE ROMA CENTRO SULLA STATALE PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VEROS L’EUR INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO FORTI RITARDI, FINO A 60 MINUTI SULLA FL3 VITERBO ROMA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 07:30VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE L’ALLERTA GIALLA DIRAMAZTA DALLA PROOTEZIONE CIVILE DEL LAZIO SU TUTTA LA REGIONE PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE ANCHE A CARATTETRE DI ROVESCIO O TEMPORALE VENIAMO AL TRAFFICO SUL RA CCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA PRENESTINA ALL’APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA TRAFFICO INCOLONNANATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN DIREZIONE ROMA RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI ANCHE SULLA FLAMINIA DA COLLE DELLE ROSE A MALBORGHETTO POI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IDEM SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO SCALO A TENUTA SANTA COLOMBA E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI E ANCORA LUNGHE CODE SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA AL RACCORDO ANULARE TUTTO RICORDIAMOIN DIREZIONE ROMA CENTRO SULLA STATALE PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VEROS L’EUR INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO FORTI RITARDI, FINO A 60 MINUTI SULLA FL3 VITERBO ROMA PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2024 ore 20:30SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TOGLIATTI ED LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CASTAGNETTA DIREZIONE ROMA IN VIA NETTUNENSE TRFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE MARINO MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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