Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 07:30 (Di mercoledì 25 settembre 2024) Viabilità DEL 25 SETTEMBRE 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2024 ore 20:30 - SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TOGLIATTI ED LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CASTAGNETTA DIREZIONE ROMA IN VIA NETTUNENSE TRFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE MARINO MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2024 ore 19:45 - SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TOGLIATTI ED LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CASTAGNETTA DIREZIONE ROMA IN VIA NETTUNENSE TRFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE MARINO MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2024 ore 19:15 - SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TOGLIATTI ED LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CASTAGNETTA DIREZIONE ROMA IN VIA NETTUNENSE TRFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE MARINO MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Trapani a secco: stretto accordo con Erice per affrontare l'emergenza idrica - ... poiché Siciliacque non può fornire acqua aggiuntiva a causa del razionamento imposto dalla Regione ... L'Ispettore capo Benedetto Solina per le Strutture Operative e la Viabilità e Francesca Billeci ... tp24
- Un campus universitario per dare nuovo lustro all'enologica: la proposta degli industriali albesi che piace al sindaco Gatto - Stiamo lavorando con Provincia e Regione, ma fintanto che non vengono reperiti quei fondi non è ...le altre opere che in prospettiva potranno aiutare a rendere maggiormente fluida la viabilità ... targatocn
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma