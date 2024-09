Via libera ai lavori per la nuova fognatura a Sant’ Andrea in Besanigo

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Giunta comunale di Coriano ha approvato il progetto definitivo per il prolungamento della rete fognaria nera della frazione diin. Un’ opera pubblica attesa che, a partire dai primi mesi del 2025, darà il via a una serie di interventi fondamentali per migliorare la