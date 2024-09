Via al servizio civile agricolo L' annuncio di Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ildiventa realtà «e rappresenta una nuova e affascinante opportunità per i giovani». A ottobre sarà pubblicato l'Avviso per la progettazione dedicata agli enti diuniversale. L'arriva dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in concomitanza con il G7 dell'Agricoltura in svolgimento in questi giorni a Ortigia, Siracusa. Il, frutto di un protocollo d'intesa firmato lo scorso novembre dal ministro Abodi e il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, prevede una prima sperimentazione per mille giovani dai 18 ai 28 anni, con un investimento inziale di circa 7 milioni di euro messi a disposizione dai due ministeri, e si va ad aggiungere ad altre progettualità avviate negli ultimi anni in ambito digitale e ambientale.