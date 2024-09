Vermiglio è il film italiano candidato agli Oscar La regista Delpero punta alla statuetta da outsider che ha lavorato sodo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tiene fermo un insegnamento della montagna diventato postura di vita: «Per evitare lo choc da abisso sulle vette non guardare in su, né in giù, ma solo il chiodo che hai davanti». Maura, 48 anni, nata a Bolzano, esperienze tra Argentina e Europa, con il suo secondo, Leone d’argento Gran premio della giuriaMostra del cinema di Venezia, si ritrova catapultata nel mondo