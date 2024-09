“Vermiglio” di Maura Delpero è il film candidato agli Oscar dall’Italia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (askanews) – L’Italia candida Vermiglio per la corsa ai prossimi. Ildi, già vincitore del Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia, uscito nelle sale il 19 settembre, concorrerà per entrare nella shortlist che includerà i 15 miglioriinternazionali selezionati dall’Academy e sarà resa nota il 17 dicembre. Ambientato alla fine della Seconda guerra mondiale, racconta una vicenda familiare in una piccola frazione del Trentino, in un tempo che sembra sospeso. «Per la sua capacità di raccontare l’Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali» si legge nella motivazione con cui è stato scelto dal Comitato di Selezione per ilitaliano da designare, istituito dall’Anica su incarico dell’Academy.