Ventunenne spacciatore con un machete arrestato vicino al fiume

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arcola, 25 settembre 2024 - Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto di sostanze stupefacenti, hannoun cittadino marocchino di 21 anni, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, nella zona fluviale tra il territorio del comune di Arcola e quello di Vezzano Ligure, è stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di cocaina ad un italiano sulla cinquantina che sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 309/1990. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di un’ulteriore dose di cocaina, di 83 grammi di hashish, di un coltelloe di 520,00 euro in contanti, tutto posto sotto sequestro dai militari.