Vasari un aretino uno scrittore poeta e novelliere con Claudio Santori

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2024 – Gran finale di partita dell’estate culturale dell’Associazione Castelsecco, nell’ambito dell’annoano. Sotto i riflettori un aspetto particolare del grandeormai da tempo pienamente rivalutato come uno dei massimi protagonisti della letteratura italiana. La sua capacità, riconosciuta già dai contemporanei, di instaurare un rapporto immediato col lettore, riposa in quel famoso scrivere “come si parla” che lo rese subito celebre. E in questa caratteristica rientrano a pieno titolo i camei narrativi, le vere e proprie novelle, le fantasie, gli aneddoti e le stravaganze di cui sono arricchite le Vite. Di questo e di altro, compreso qualche sano gossip, parlerà sabato 28 alle 17,30 nella Sala della Musica del Palazzo di Fraternita il Prof., sul tema: “, un, uno”.