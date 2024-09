Un' auto in divieto di sosta a Torino Aurora | in tilt il traffico e persino un funerale

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È bastata un'parcheggiata indiper generare 45 minuti di caos. È successo questa mattina, mercoledì 25 settembre 2024, in via Maria Ausiliatrice a.A causa di quell', infatti, tutto il quartiere è andato letteralmente in. Disagi per unbus privato ma