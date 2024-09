Una rivista americana l' aveva chiamata Duchessa Difficile ma ora Meghan viene lodata dai suoi dipendenti per l' affetto con cui si prende cura di loro

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un articolo recente dell’Hollywood Reporter ha accusatoMarkle di bullismo, definendola «Duchess Difficult» (la) e un «dittatore con i tacchi alti». Portando come prova le decine diassistenti e collaboratori che si sono licenziati, proprio comeno fatto i predecessori a Kensington Palace. Ma in un colpo di scena che pochi avrebbero previsto, sono proprio quegli assistenti e collaboratori americani a correre ora in difesa della