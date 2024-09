Un po' Dorian Gray un po' Faust È il patto col diavolo di Demi Moore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "I giovani hanno solo il dovere di invecchiare", sentenziava Don Benedetto Croce, nato quando l'infanzia esisteva per pochi privilegiati, e la gioventù non era prevista per nessuno. Invecchiare non