Un bizzarro esperimento nel trailer del cartoon Dog Man

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Universal Pictures ha presentato ieri ildi Dog Man, il nuovodi casa Illumination Entertainment. Il film diretto da Peter Hasting (Capitan Mutanda) è liberamente ispirato al fenomeno letterario di Dav Pilkey, bestseller del New York Times, e racconta di uno speciale eroe poliziotto che è per metà umano e per l’altra metà cane, per l’appunto il cui nome è “Dog Man”. Ecco la trama ufficiale: Quando un fedele cane poliziotto e il suo padrone umano vengono feriti insieme sul lavoro, un intervento chirurgico strampalato ma salvavita fonde i due e nasce Dog Man. Dog Man ha giurato di proteggere e servire, ma anche di andare a recuperare, sedersi e rotolare.