Ultime Notizie Roma del 25-09-2024 ore 17 | 10

(Di mercoledì 25 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno cronaca in apertura strage in famiglia Nuoro un operaio forestale Roberto Carboni 52 anni ha sparato alla moglie Giusy Masetti 43 anni alla figlia Martina 26 anni ha due figli minorenni di 14 e 9 anni Le donne sono morte per il bambino più piccolo è stata dichiarata la morte cerebrale in gravissime condizioni anche il proprietario di casa Paolo Sanna 59 anni che abitava a fianco ti sarebbe stato colpito sul pianerottolo è successo all’alba in via Ichnusa pulizie poi tolto la vita prima però si è recato dell’abitazione della madre 83enne pranzo anche a lei alla testa ma senza ucciderla subito questa trovato il suo cadavere 4 Dunque le persone morte tra i feriti che si trovano tutti all’ospedale San Francesco di Nuoro Carbonia era incensurato e l’hanno usato una pistola calibro 7,65 era regolarmente ...