Ultime Notizie Roma del 25-09-2024 ore 13 | 10

(Di mercoledì 25 settembre 2024)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un operaio forestale di Nuoro aperto il fuoco contro la sua famiglia questa mattina muore ucciso secondo quanto ha preso fino ad ora la moglie e la figlia che gli altri due figli e poi anche un vicino di casa l’uomo poi ti ricatto a casa dell’anziano riferendo alla testa di suicidandosi sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto andiamo all’estero nuovi gli attacchi il cielo di Tel Aviv a rimbombato per tutta la notte la giornata al passaggio dei caccia diretta in Libano vedo 150 Jet militari dell’Aeronautica secondo l’esercito si sono al volo tra lunedì e martedì dalla base militare del centro B rally di Tel Aviv e delle altre vigolana per colpire l’Arsenale con cui attacca da 354 giorni il nord del paese di Haifa con 2 milioni di residenti Intanto il sistema di difesa aerea ...