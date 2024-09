Ultime Notizie Roma del 25-09-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Libano è guerra sempre più intensi bombardamenti in Israele che ieri hai colpito 1100 btv esbollati almeno 492 morti tra cui 35 bambini secondo Beirut oppure fuga dal sud del paese ospedali al collasso scuole trasformate in campi profughi gli Stati Uniti si dicono contrario l’operazione di terra e intendono presentare idee concrete all’onu per allentare il conflitto oggi l’assemblea generale con intervento della meloni budino rubera il futuro del mondo ha detto ieri che ha New York è uno riconsegnare questo premio una persona addirittura più bella dentro che fuori ha fatto un lavoro incredibile come premier con una crescita e occupazione record è una persona onesta bere ho detto che così Mask Global Citizen Worldla meloni in una cerimonia a New York nessuno stato può governare da solo ...