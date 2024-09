Tumori Fitwalking for Ail | torna la camminata a sostegno di pazienti ematologici

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - Continua a crescere in tutta Italiando protagonista in ben 35 città, da nord a sud, nell’ultimo weekend di settembrefor Ail, lasolidale non competitiva promossa dall’Associazione italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma con l’obietti