Trump da Iran grandi minacce alla mia vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Donaldha parlato di "suada parte dell', in seguito alle dichiarazioni del suo team che denunciavano"reali e specifiche" da parte di Teheran avanzate dai servizi segreti americani. "L'rappresenta una grande minaccia per la mia. L'intero esercito americano sta osservando e aspettando", ha scritto sul suo social network Truth l'ex presidente e candidato repubblicano alle presidenziali di novembre. "L'ha già adottato misure che non hanno funzionato, ma ci riproverà . Sono circondato da più uomini, fucili e armi di quanto abbia mai visto prima", ha aggiunto.