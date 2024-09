Trump | Da Iran grandi minacce alla mia vita

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) – Ci sono ''miada parte dell'''. Lo ha scritto su Truth social l'ex presidente americano Donaldaffermando che ''l'intero esercito americano sta osservando e aspettando. L'ha già fatto delle mosse che non hanno funzionato, ma ci riproveranno. Non è una bella situazione per nessuno''. Facendo riferimentodecisione