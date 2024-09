Trifole – Le radici dimenticate, dal 17 ottobre con Officine UBU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 25 settembre 2024)– Le, dal 17conUBU Dopo il suo primo lungometraggio The Grand Bolero, il giovane regista Gabriele Fabbro dirige– Le, un’emozionante avventura ambientata nel mondo del Tartufo Bianco, che arriverà nei cinema italiani a partire dal 17conUBU.– Leè un drama-adventure dal respiro internazionale ambientato nelle Langhe, la terra del Tartufo Bianco d’Alba. È la storia di un ricongiungimento familiare e della riscoperta delle proprie, che vede come protagonisti il cercatore di tartufi Igor (Umberto Orsini) con la sua cagnolina Birba e la giovane nipote Dalia (Ydalie Turk, attrice e co-autrice del film), che da Londra arriva nelle Langhe su richiesta della madre Marta(Margherita Buy), per assistere il nonno che si trova in difficoltà economiche e di salute.