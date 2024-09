Travolto mentre attraversa in bici sulle strisce 12enne all' ospedale

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un ragazzino di 12 anni è finito all'dopo essere statoda un'auto in via Alessandria, al quartiere Infrangibile. È accaduto poco prima delle 19 di mercoledì 25 settembre: pare che il giovane stessendo la strada in sella alla sualungo lequando è stato