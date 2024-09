Travolta da un’auto mentre attraversa la strada | grave donna di 32 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pisa, 245 settembre 2024 –incidentele, questa mattina 25 settembre, in via Aurelia Nord all’altezza della pasticceria Lilli dove unadi 32residente a Venturina è statadava la. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, la 32enne è stata trasportata all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso.