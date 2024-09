Traversara casa appena acquistata devastata dall' alluvione | la giovane coppia chiede aiuto

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una. Una casetta faticosamentesolo grazie a un mutuo in una piccola frazione tranquilla del Ravennate. L'inizio di una nuova vita come famiglia. E poi,sei mesi dopo, il sogno che si infrange impotente contro la piena dell'. È una storia come quella di