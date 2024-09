Tragico incidente sulla Porrettana muore un giovane motociclista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pistoia, 26 settembre 2024 – Unstradale è costato la vita ad un ragazzo di 22 anni lungo la strada Statale. Ilsi trovava a bordo della sua moto. Lo schianto è avvenuto un chilometro dopo il 44° Parallelo, in direzione Porretta.dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale di Pistoia. La vittima, originaria di Pistoia, stava affrontando, probabilmente come tante altre volte, le curve della, una delle mete predilette di tutti gli amanti delle due ruote. Insieme a lui c’era un amico, rimasto illeso. In base ad una prima ricostruzione, il 22enne sarebbe scivolato sul lato destro della strada e la motocicletta sarebbe rimasta incastrata sotto il guard rail mentre ilè volato a testa in giù nella scarpata sottostante. Una caduta di almeno quattro metri per poi atterrare tra i rovi.