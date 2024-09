Traffico Roma del 25-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazioneintenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria proseguendo tra Nomentana e Prenestina situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina rallentamenti e code anche sul viadotto della Magliana nelle due direzioni ci spostiamo sulla tangenziale coda in prossimità dei lavori della galleria Giovanni XXIII a via Salaria direzione di San Giovanni attenzione poco dopo Tor di Quinto è avvenuto anche un incidente proseguendo verso San Giovanni ricordiamo Chi è chiusa la rampa per la Prenestina lavoro questa notte al sottovia Ignazio Guidi chiuso dalle 22 alle 5 da Corso d’Italia piazza della Croce Rossa è da viale del Policlinico a Corso d’Italia contestualmente chiuse le rampe di accesso da via Mentana è da piazza della Croce Rossa ma per i dettagli di queste e di altre notizie ...