Traffico Roma del 25-09-2024 ore 17 | 30

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione sullaFiumicino per un veicolo in panne all’altezza dello svincolo di Parco dei Medici Ci sono rallentamenti e Code in direzione dell’aeroporto sul raccordo code perin carreggiata interna tra Cassia e Salaria e proseguendo tra bufalotte Prenestina se situazioni carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina coda in uscita dalla città sul Verbano della 24Teramo te la tangenziale al Raccordo Anulare ci spostiamo sulla tangenziale coda in prossimità dei lavori da Corso di Francia la Salaria in direzione di San Giovanni proseguendo verso San Giovanni ricordiamo che è chiusa la papera Prenestina ripercussioni per ilsu viale dello Scalo di San Lorenzo nella zona di Porta Maggiore e sulla stessa tangenziale da via Prenestina a viale cast in questa direzione ma per i dettagli di queste di altre notizie potete ...