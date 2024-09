Traffico Roma del 25-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla tangenziale est per incidente tra via Nomentana via Salaria in direzione dell’Olimpico altri file in carreggiata opposta in prossimità dei lavori e dalla galleria Giovanni XXIII via Salaria incidente anche su via Flaminia ci sono appena uscita dalla città tra via Cassia e Grottarossa al Gianicolense fino al 4 ottobre lavori di potatura in via Leone XIII transito su carreggiata ridotta da via Pio IX a via Filippo Bernardini possibili difficoltà per illavori di notte su via Ostiense fino al 24 novembre in fascia oraria 22/6 transito su carreggiata ridotta tra Viale Guglielmo Marconi e via delle Sette Chiese alla segnaletica si lavora di notte anche al sottovia Ignazio Guidi chiuso dalle 22 alle 5 da Corso d’Italia a piazza della Croce Rossa ed è viale del Policlinico a course ...