Traffico Roma del 25-09-2024 ore 15 | 30

(Di mercoledì 25 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità rete tram proseguono i lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore e di rinnovo dei Binari in alcuni punti della rete si nutre di novembre le linee 235 814 viaggiano su busso lungo tutto il percorso la linea 19 è sostituita dalla 5 tra Portomaggiore e Centocelle e dalla 19 bus tra Porta Maggiore e viale Giulio Cesare questo per la rete tranviaria cittadina parliamo adesso di metro C per le attività preliminari necessarie al prolungamento della linea al Colosseo la sera a partire dalle ore 21 il tratto di linea tra Malatesta è San Giovanni e sostituito da bus intanto sulla linea a proseguire i lavori serali e di rinnovo integrale dell’infrastruttura dalla domenica al giovedì Dunque dalle ore 21 il servizio dei treni della linea è ...