Traffico Roma del 25-09-2024 ore 12 | 30

(Di mercoledì 25 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa al transito via fini per la caduta di un muro perimetrale in prossimità di via Casilina possibili disagi per una manifestazione davanti al Ministero della Pubblica Istruzione in largo Bernardino da Feltre fino alle 13 in programma questa sera la chiusura dalle 22 alle 5 nel sottovia Ignazio Guidi divieto di transito da Corso d’Italia piazza della Croce Rossa è da viale del Policlinico a Corso d’Italia contestualmente chiuse le rampe di accesso da via Nomentana è da piazza della Croce Rossa trasporto pubblico fino al 31 ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle 21 navetta sostitutiva fino al termine del servizio nei soli fine settimana dalle al 6 ottobre dal 25 al 27 ottobre la linea sarà interamente sostituita da bus a partire dalle 20:30 del venerdì e ...