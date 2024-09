Traffico Roma del 25-09-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Luceverdebene trovati dalla redazioneGià intenso in direzione della capitale circolazione compromessa anche dal maltempo che oggi interesserà tutta la regione statale 148 Pontina rallentamenti e code tra Castelno e Viale dell’Oceano Atlantico verso il centro 3 km di coda sulla diramazioneSud tra Torrenova e volare versorallentamenti anche sulla diramazione per Firenze tra Settebagni e il raccordointenso code a tratti su via Salaria via Flaminia in direzione del centro città stessa situazione su via Aurelia tra Massimina e la circonvallazione Cornelia congestionato il tratto Urbano della A24 file a partire da Settecamini raccordo anulare auto in coda in interna tra via Prenestina via Ardeatina in esterna ilè rallentato tra Prenestina e Bufalotta e tra Cassia e via del Pescaccio perché sta spostando in treno sulla linea fl3 Viterbo...