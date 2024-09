Tornano gli stimolanti incontri e i golosi assaggi di Pordenone ArtAndFood

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Presentata ufficialmente a Palazzo Montereale Mantica la quinta edizione del festival2024, progetto nato per promuovere la qualità del Friuli Occidentale in tema di gusto, su iniziativa di Tef-Territorio Economia Futuro, Società in house della Camera di Commercio di