The Family 2 replica puntata in streaming del 25 settembre 2024 – Video Mediaset

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 25– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna Devin continua i suoi sforzi per allontanare Zeynep e Kaya dalla casa di famiglia mentre Leyla è in prigione, incontrando l’opposizione di Aslan. Seher mostra disprezzo per Hulya preferendole Nedret, ma, Hulya ribalta la situazione con un inganno. Ecco ilrelativo il diciottesimo episodio.