The Boys | Daveed Diggs si aggiunge al cast della Stagione 5

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 25 settembre 2024)si è unito alquinta – ed ultima –di The, la fortunata serie tv ispirata alla graphic novel di Garth Ennis. Come oramai noto da tempo, la quintadi Theporterà sullo schermo di Prime Video la parola “Fine” ad una delle serie tv più seguite degli ultimi anni. Pertanto fan ed appassionati non possono che aspettarsi un finale coi botti. A tal proposito, Amazon MGM Studios ha portato neldell’atteso finale, attore apprezzato di recente tra i protagonisti di Snowpiercer (la quartaandrà in onda su AMC), la serie tv ispirata alla graphic novel firmata da Jacques Lob. A confermare la notizia è stato Variety. The: la recensionequartaTheè stato sviluppato da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke.