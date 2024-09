Ternana-Legnago Salus 8-0 le pagelle del match | rossoverdi scatenati I migliori sono Cicerelli e Romeo

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ledi8-0:Vannucchi 6 inoperoso per larghi tratti della gara. Ordinaria amministrazione per il portiere rossoverdeDonati 6,5 buon esordio dal primo minuto per l’esterno ex Empoli. Appoggia l’avvolgente e copre gli spazi con diligenzaCapuano 6,5