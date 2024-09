Tamponamento a catena in via 21 Aprile tre feriti

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tre persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 25 settembre lungo via 21, nel tratto che costeggia il vallo delle mura. Unche ha coinvolto tre auto, avvenuto per cause che sono in fase di accertamento da parte degli