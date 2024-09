Tajani | Italiani andate via dal Libano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 17.30 "Agliche lavorano inabbiamo sempre consigliato di lasciare il Paese il prima possibile". E' l'invito che il ministro degli Esterifa ai nostri connazionali. "Ci sono ancora voli da Beirut verso l' Occidente, quindi consigliamo loro di lasciare il Paese in questo momento", ha affermatoricordando che inlavorano circa 300 connazionali. In merito aglidel contingente Unifil persono "in sicurezza".