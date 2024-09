Striscia sfida gli spacciatori a casa loro | cosa piazzano al boschetto di Rogoredo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È ripartitala Notizia, l'inossidabile tiggì satirico ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5, uno dei programmi più longevi nella storia della tv italiana e una sentenza in termini di share. Quella iniziata lo scorso lunedì è la 37esima stagione. La prima coppia a presentarsi in conduzione dietro al bancone è quella composta da Michelle Hunziker e Nino Frassica. Ripartee riporta con sé tutti i suoi tormentoni, ripropone i marchi di fabbrica, a partire dal Tapiro d'Oro: il primo è stato consegnato da Valerio Staffelli a Maria Rosaria Boccia, la donna che di fatto è costata il ministero a Gennaro Sangiuliano. Dunque riecco anche il "trasformista" Dario Ballantini, che quest'anno ci presenta la sua rivisitazione del generale Roberto Vannacci, l'europarlamentare eletto con la Lega. E insomma, tornano tutti i grandi classici.